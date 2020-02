Schiedam - Met komend weekend weer de nodige harde wind op het programma kiezen we deze toepasselijke foto van Bart Bos als onze Foto van de Week. Bart schoot 'm tijdens de hoge waterstand door storm Ciara en schreef: 'Tevergeefs probeerde de Scheepsbouwer het wassende water nog terug te slaan.'



Het beeld op betonnen voetstuk werd onthuld op 16 september 1995 als eerbetoon en herinnering aan de arbeiders in de scheepsbouw. De voormalig klinker de heer J.B. Advocaat heeft model gestaan. Het beeld is 2.35 meter hoog, weegt 800 kilogram en is een geschenk van de gezamenlijke Schiedamse Serviceclubs aan Schiedam. Het bronzen kunstwerk werd onthuld door de kunstenares Ineke van Dijk uit Stolwijk, daarbij bijgestaan door de heer Advocaat. (bron: R. Poels, Scyedam 21-5)