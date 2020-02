Recordaantal deelnemers Sporten voor Sophia

Rotterdam - Een recordaantal mensen doet komend weekend, op 14, 15 en 16 februari, in Topsportcentrum Rotterdam mee aan de 29ste editie van Sporten voor Sophia. Op een sportieve manier worden zoveel mogelijk donaties verzameld voor het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Het doel is de realisatie van het eerste Kinderhersencentrum van Europa.

Dit jaar springt een recordaantal deelnemers, ruim 2200, in diverse blokken op de fiets. Samen zetten zij alles op alles om zoveel mogelijk donaties op te halen voor de realisatie van een Kinderhersencentrum in het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis. De teller staat inmiddels op ruim een half miljoen euro en de verwachting is dat dit de komende dagen nog verder oploopt.

Meer info op de website www.sportenvoorsophia.nl