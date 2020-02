'Klerenzooi' in Jeneverie 't Spul

Schiedam - Hoe kan ik als consument bepalen welke kleding ecologisch verantwoord is geproduceerd? Hoe weet ik dat er geen kinderarbeid aan te pas is gekomen? Deze en andere vragen komen aan bod bij de themabijeenkomst Klerenzooi over kleding van GroenLinks Schiedam.



Er is een presentatie over het wel en wee in de kledingindustrie en er is volop ruimte voor discussie. We gaan het ook hebben over de productie van de grondstoffen voor onze kleding. Is synthetische kleding beter dan katoen? Of andersom? De rode draad in alle themabijeenkomsten is uitvinden wat je zelf kunt doen en laten om het milieu een handje te helpen.

Donderdag 13 februari 'Klerenzooi' Jeneverie 't Spul Hoogstraat 92, aanvang 20.00 uur. Entree gratis – consumpties voor eigen rekening. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die het interessant vindt om over deze dingen na te denken. We wisselen verhalen en ideeën uit en... houden een kledingruil!

Neem dus vooral een kledingstuk mee waar je klaar mee bent; misschien kun je het ruilen!