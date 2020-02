Schaften met... Jan Eric Visser

Jan Eric Visser vertelt donderdag 20 februari in het Stedelijk Museum Schiedam over zijn werk. (Foto: Aad Hoogendoorn)

Schiedam - Doe eens wat anders tijdens lunchtijd. Luister naar kunstenaar Jan Eric Visser. Op donderdag 20 februari neemt hij je mee naar de tentoonstelling De vuilniszak als muze. Schone kunst van Jan Eric Visser in het Stedelijk Museum Schiedam. Grote kans dat je na dit bezoek anders naar zijn beelden en je eigen vuilniszak kijkt. Deze nieuwe editie van Schaften met… begint om 13.00 uur en is gratis, exclusief museumentree. Graag aanmelden via rsvp@stedelijkmuseumschiedam.nl. Het aantal plaatsen is beperkt. Goed om te weten: de lunchlezing verwijst naar het tijdstip en is zonder lunch.



Visser gebruikt voor zijn beelden krantenpapier, folders en huisvuil dat niet kan bederven. De buitenkant glanst doordat Visser ze impregneerde met kaarsstompjes, afval van een kerk, en zeeklei. De kleur komt van afgedankte folders en theezakjes. Visser is de enige kunstenaar die kunst maakt van zijn eigen afval.

Zijn materiaal doet denken aan steen, brons en keramiek. De vloeiende vormen zijn aantrekkelijk zonder dat ze naar iets verwijzen wat je herkent. Je kijkt naar 100% afval. 'Mijn boodschappen komen door de voordeur naar binnen en de verpakkingen gaan als kunst weer naar buiten.'