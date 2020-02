Leucistische merel in Beatrixpark

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! Wilma van Holten zag een bijzondere vogel in een Schiedams park.



'Dat mannetjes merels niet altijd zwart gekleurd zijn, bewijst dit exemplaar wel. Dit is een mannetje met een kleurafwijking. Anders gezegd is dit een leucistische merel. Ik kreeg een tip van een vogelvriend, dat hij er één had gezien in het Prinses Beatrixpark. De vogel was erg schuw, maar uiteindelijk werd mijn geduld beloond, en kon ik toch een leuke foto maken van deze vogel.'