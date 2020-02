BBB Night in Euroscoop: biertje, bitterballen én een blockbuster!

Schiedam - Het is weer een drukke week bij Euroscoop Schiedam, met voor ieder wat wils.



BBB Night: The Gentlemen

Op deze echte gezellige avond trakteren wij jou op een biertje, bitterballen en natuurlijk een echte Blockbuster. Gegarandeerd een geslaagde avond voor jou en je vrienden! Op donderdag 13 februari zie je als een van de eerste de film The Gentlemen. The Gentlemen volgt de Amerikaanse expat Mickey Pearson (Matthew McConaughey) die een zeer winstgevend marihuana-imperium opbouwde in Londen. Wanneer het verhaal de ronde gaat dat hij uit de business wil stappen krijgt Mickey te maken met complotten, intriges, omkoping en chantage in een poging alles van hem af te nemen.

De Beentjes van Sint-Hildegard

Jan is 35 jaar getrouwd met Gedda. Gedda houdt zóveel van Jan dat hij het er benauwd van krijgt. Ze ziet het huwelijk als een vorm van begeleid wonen. Als hij een glas van tafel wil pakken is zij hem al voor en reikt hem het glas aan.

Sonic

Sonic is het nieuwe live-action avontuur gebaseerd op de populaire Sega videogame franchise. Sonic en zijn nieuwe beste vriend Tom proberen samen de slechterik Dr. Robotnik te stoppen en de wereld te redden.

