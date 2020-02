Twan Witteveen brengt het goud naar Schiedam

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen!



In het weekend van 8 en 9 februari was er voor de Nederlandse judoselectie onder de -18 jaar weer de jaarlijkse European Cadetten Cup (ECC). De 70 judoka's die geselecteerd waren door de Judo Bond Nederland mochten in Follonica (Italië), in de verschillende gewichtsklasse, Nederland vertegenwoordigen.

Twan Witteveen die uitkwam in de gewichtsklasse onder de -55 kg. wist hier, als enig Nederlander, de eerste plaats te veroveren en bracht het goud hiermee naar Schiedam.