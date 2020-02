Vesperdienst Whisful Singing in Liduina Basiliek

Schiedam - In navolging op het grote succes van de Missa in Mysterium, de Gregoriaanse meezing-mis naar idee van Herman Finkers, komt a cappella kwintet Wishful Singing nu met de Vespers in Mysterium. Een samenzijn in de kerk waarbij muziek van hoge kwaliteit wordt uitgevoerd als onderdeel van een eeuwenoud ritueel dat mensen verbindt. Zondag 8 maart vanaf 16/00 uur in de Liduina Basiliek, Schiedam.



Net als bij de Missa in Mysterium zal de vesperdienst bestaan uit gregoriaanse gezangen en nodigt het ensemble het publiek uit om enkele delen mee te zingen. De eerste vier Vespers in Mysterium vinden plaats in maart in Lierop, Schiedam, Ootmarsum en Amsterdam.

Gregoriaanse vesperdienst

Een vesper, of avondgebed, is een korte dienst waarin de psalmen centraal staan. De muziek die klinkt zijn eenstemmige gregoriaans gezangen afkomstig van oude bronnen, daterend tussen 900 en 1450 na Christus. Bij de Vesper in Mysterium is iedereen welkom. De rustgevende gregoriaanse melodieën en momenten van stilte nodigen uit om een stap terug te doen uit de dagelijkse hectiek. Wishful Singing heeft zich in de afgelopen jaren bekwaamd in het zingen van deze muziek. Herman Finkers zegt hierover:

'Gregoriaans kun je op heel veel verschillende manieren zingen. Wat ik verreweg de mooiste stijl vind is hoe Wishful Singing het doet. Heel semiologisch, heel precies wetenschappelijk verantwoord, en toch heel naturel en vloeiend. Het beste van twee werelden.'

Omdat bij een vesperdienst niet noodzakelijk een priester en acolieten aanwezig zijn is de Vesper in Myste-rium in tegenstelling tot de Missa in Mysterium makkelijker te organiseren en ook geschikt voor kleinere parochies. Hierdoor kan Wishful Singing beter voldoen aan de grote vraag naar meer optredens met dit repertoire.

Workshop voor iedereen

Het gregoriaans is een manier van zingen die weinig mensen kennen, maar die eenvoudig te leren is. Daarom geeft Wishful Singing inleidende workshops aan de bezoekers. Iedereen is uitgenodigd: koorzan-gers, parochianen, maar ook mensen die nog nooit naar de kerk zijn geweest. De inleidende workshop is gratis. De vesper kan ook worden bezocht zonder deel te hebben genomen aan de

Zondag 8 maart | Liduina Basiliek, Schiedam | 16.00 uur. Kaarten zijn te bestellen via www.wishfulsinging.nl. Hier kunt u ook een plaats reserveren voor de inleidende workshop.