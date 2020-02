lezing over autisme in schiedam uitgesteld

Tot onze spijt moeten wij melden dat de lezing over autisme op 13 februari in Theater aan de Schie vanwege persoonlijke omstandigheden moet worden uitgesteld. Theater aan de Schie die de kaartverkoop verzorgt, zal alle mensen die een kaartje hebben gekocht informeren. De lezing is verplaatst naar 8 oktober 2020.