Column: 'Open huis van de Schoenendoos'

'Persberichten van de gemeente Schiedam komen via de mail binnen, maar in de jaren zeventig was er geen internet. Als journalist liep je elke dag naar de kamer van Dolf Buschkens, de gemeentevoorlichter die voor elke redactie van de liefst acht dagbladen met aandacht voor Schiedams nieuws een bakje had met de laatste berichten. Ook de raadsstukken en officiële mededelingen kreeg je op papier mee. Dolf zat op de vierde verdieping van het stadskantoor en daar was het uitzicht over de Schiedamse binnenstad al heel aardig.

'Twee etages hoger zat het college van burgemeester en wethouders. Daar reikte het uitzicht net weer iets verder. Je kon goed de kraakbuurt zien, waar Aksiekomitee De Laan vergeefs streed voor behoud van oude straatjes. Het college keek erop neer.

'Gemeentewerken zat nog hoger en vanaf de veertiende verdieping zag je bij helder weer Den Haag en Delft. Nog altijd is het stadskantoor een van de hoogste gebouwen van de stad. Er staat niet of nauwelijks hoogbouw omheen, zodat het uitzicht op zichzelf al een monumentaal karakter krijgt. Wanneer de gemeente open huis houdt, zijn er altijd belangstellenden om naar de hoogste verdieping te gaan. Door de ruiten heen kun je er prachtige foto's van de stad maken. De stad verandert. Je kunt dus ook de veranderingen van bovenaf fotograferen.

'Zaterdag is er weer open huis. Niet alleen in het stadskantoor, vijftig jaar geleden ontworpen door Evert en Herman Kraaijvanger. Ook in het omringende Stadserfcomplex, dat in 1998 tot stand kwam naar een ontwerp van Hans Ruijssenaars. Vóór die tijd vergaderde de gemeenteraad in de kantine.

'Met de uitbreiding kreeg de raad een eigen vertrek: de Aleidazaal. En het college van B & W daalde af van de zesde etage naar een nieuwe 'bestuursvleugel' boven de Aleidazaal, eenhoog met uitzicht op de zijkant van het Proveniershuis. Zaterdagmiddag mag je overal een kijkje nemen. Er zijn rondleidingen.

'Ik zocht de recensie nog eens op, die architectuurcritici Ids Haagsma en Hilde de Haan in de Volkskrant van woensdag 18 februari 1998 schreven. Het stadskantoor noemden ze een Schoenendoos. Ze merkten op dat de eeuwenoude ruïne van het Huis te Riviere was weggemoffeld en dat overigens de Huis te Riviereweg was getransformeerd tot Stadserf. En ze vonden het zonde dat de indrukwekkende foyer van Theater aan de Schie was verstopt achter de gaanderij voorbij de receptie. Ik heb die recensie opnieuw met plezier gelezen. Staat op internet. Ik kan het iedereen aanraden die zaterdag naar dat open huis wil.

'Maar ga vooral naar de veertiende. Kijk om je heen en vraag je af waar het met Schiedam naartoe moet. Want beneden vraagt het team van de Stadsvisie de bezoekers daarnaar. Gewoon alles zeggen wat je vindt.'

