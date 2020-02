Vrachtschip Kabouter 'vaart' nieuwe koers

Schiedam - Industriële geluiden stijgen op uit het ruim van vrachtschip Kabouter. Er wordt namelijk hard gewerkt aan het gebruiksklaar maken van een atelier en expositieruimte waar wisselende kunstenaars enige tijd kunnen werken. En mogelijk ook wonen aangezien ook het oorspronkelijke schippersverblijf in het achteronder daar weer geschikt voor wordt gemaakt.



Het oude motorschip is eigendom van Stichting De Schiedamse Molens en ligt pal naast molen De Palmboom aan de kade. In de tijd dat deze molen nog in gebruik was als werkend korenmolenmuseum zijn er graansilo's in het schip geplaatst. Inmiddels is het ambachtelijk maalbedrijf alweer jaren gehuisvest op molen De Vrijheid waar genoeg opslagcapaciteit is in de molen. Daardoor lag de Kabouter er wat doelloos bij.

Artist in Residence

Nu is er echter een nieuwe bestemming gevonden dankzij Rob van der Ven. "Ik ben van huis uit ambachtelijk kunstenaar maar doe ook klussen op de Schiedamse molens in dienst van Restauratie Werkplaats Schiedam. Zo kwam ik in aanraking met de Kabouter. Nadat in 2018 een Artist in Residence-project in molen De Drie Koornbloemen geen vervolg kreeg, zag ik hier de ideale plek om, dichtbij de molens maar toch apart, een voortzetting van dat project te realiseren." Een Artist in Residence is een kunstenaar die tijdelijk op een bijzondere plek verblijft om te werken en mogelijk

ook om te wonen. Dit kunnen zowel lokale, nationale als internationale kunstenaars zijn die daar een beurs voor hebben verworven. "Het is de bedoeling dat toekomstige gebruikers geïnspireerd raken door het schip, de naastgelegen molens en de stad Schiedam" aldus Van der Ven. "Daarbij maken zij een reeks werken die aan het eind van hun verblijfsperiode ten toon wordt gesteld."

Multifunctioneel gebruik

Om plaats te maken voor de atelier- en expositieruimte zijn vier van de acht ingebouwde silo's verwijderd. Daardoor beschikt het schip dus nog steeds over vier overgebleven graansilo's, mocht er toch nog eens op De Palmboom worden gemalen. Dat is iets wat Van der Ven als kunstenaar met een hang naar het ambachtelijke wel aanspreekt. Omdat alle stadsmolens aan het water liggen zou het schip ook tijdelijk bij De Noord, De Kameel of De Walvisch kunnen aanmeren voor een speciale activiteit.