Ineke Leeflang kan toveren met een lap stof

Schiedam - Ineke Leeflang geeft een cursus zelf kleding maken. Op woensdagavond opent ze de deur van Wijk- en Bewonersvereniging Tuindorp in Schiedam van 19.00 tot 21.30 uur.



(door Kathy Huitema)

Zes cursisten schuiven aan aan de lange tafels waar de stof op kan worden uitgespreid en de naaimachines klaar staan. Jolanda heeft stof voor een tuniek. Ineke helpt met het uitleggen van het patroon, past het wat aan; daarna gaat de schaar erin. Jolanda: "Ik kijk de kunst nog even af, Ineke brengt me de fijne kneepjes van het vak bij."

Corrie slaat zelfstandig het patroon op de stof door. Renée zit met vriendin Elize vijf jaar op deze cursus. "Ik heb al veel leuke dingen gemaakt, voor mezelf, voor mijn kleindochter. De cursus is nuttig, leerzaam en gezellig." Vriendin Elize maakt een robe: "Ik wilde het toch net even anders. Ineke kan toveren met een lap stof. Ze schuift net zolang met stof en patroon tot het helemaal naar mijn zin is. Ik neem ook verstelwerk mee van thuis waar ik geen raad mee weet. Ineke is daar een kei in. Van oud weet ze nieuw te maken."

Rozalija komt voor de derde keer naar naailes: "Ik weet nu al dat ik blijf. Ik wil leren naaien tot het naadje en dat kan Ineke mij leren. Mijn uitdaging is het maken van een cape. Ik weet zeker dat het lukt. Ineke staat mij met raad en daad bij." Lilia zat jarenlang bij Ineke op les en is zo enthousiast dat ze met succes de opleiding costumière is gaan volgen. Lilia: "Ik blijf nog bij Ineke op les om ervaring op te doen en voor de gezelligheid."

Ineke: "Mijn intentie is om de cursisten alle vaardigheden bij te brengen om van een lap stof een draagbaar kledingstuk te maken. Uitgangspunt is dat je het leuk vindt om zelf kleding te maken. Het is leuk om een zelfgemaakt kledingstuk te dragen en ook andermans werk stimuleert. Je wordt er enthousiast van en het moedigt je aan om je creativiteit te gebruiken. Daarnaast is het ook erg gezellig op de cursus. Er komen veel gesprekken los tijdens de les, waardoor er ook een hechte vriendinnenband kan ontstaan."

De kosten zijn: 10 euro per les; 12 lessen voor 100 euro. Meer info op zelfkledingmaken.eu