Cafetaria Snack Inn heeft Award nu echt binnen!

Snack Inn was bij de Nederlandse Horecaprijzen winnaar in de categorie Beste Cafetaria van Schiedam. Ze kregen onlangs de award uitgereikt en zijn maar wat trots,! Dat blijkt uit onderstaande ingezonden schrijven met een stukje geschiedenis van de zaak én een mooi advies voor iedereen.



'Onlangs zijn wij uitgeroepen tot de cafetaria van het jaar van Schiedam met de hoogste waardering. En zelfs derde cafetaria van de provincie Zuid–Holland. Deze award werd op 20 januari 2020 uitgereikt door De Nederlandse Horecaprijzen. Met trots mogen wij zeggen dat wij die award inmiddels hebben mogen ontvangen!

'Wat in 2016 een tegenslag was is nu inmiddels 1,5 jaar later een nieuw mooi begin. In 2001 opende wij de deuren in Rotterdam. Helaas moesten wij na 17 jaar Rotterdam verlaten vanwege bouwplannen van de woningcorporatie. In samenhang met gezondheidsproblemen was het een grote uitdaging voor ons om opnieuw te starten. Maar als wij het mogen geloven van anderen, hebben wij inmiddels een stempel gezet in Schiedam.

'De passie, liefde en zorgvuldigheid die wij hebben om het eten te bereiden heeft ons hierbij geholpen en zeker niet te vergeten: ons team. Dit is een mooie boodschap voor iedereen. Iedere tegenslag zal je alleen maar sterker maken. Alles gebeurt om een reden en geef niet op. Schijnbaar moest het zo zijn om ook de Schiedammers van onze specialiteiten te laten genieten. Kom gauw een keertje langs en ervaar het zelf.'

Snack Inn is gevestigd aan de Singel 232a.