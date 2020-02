'Hoog water in het dorp'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! Bart Bos zag het water in de Gorzen stijgen...



'De Gorzen heeft al sinds mensenheugenis een haat-liefderelatie met water. Oudere Gorzenezen herinneren zich nog wel de tijd dat de vloedplanken weer tevoorschijn moesten worden gehaald en zandzakken gevuld werden om het wassende water van de Maas buitenshuis te houden. Hoog water is het nog regelmatig, soms zelfs zeer hoog, zoals de dag na het vertrek van superstorm Ciara.

Maar sinds de aanleg van de dijk kunnen de vloedplanken en zandzakken gelukkig achterwege blijven en is het Hoofdplein bij springvloed een belevenis waar Gorzenezen nog even herinneringen ophalen. Alleen dan voor even niet in het Schreiershuisje, tenzij er geen bezwaar is tegen natte voeten.'