krijgen we komend weekend storm dennis op bezoek

Moet de Hef komend weekend weer in de stormstand? (Foto: @MSNoordereiland)

Rotterdam - Na Ciara krijgen we komend weekend bezoek van storm Dennis, waarschijnlijk een iets minder zware storm, maar zwaar genoeg om een naam aan te geven. Dennis zal in de loop van zondag ons land bereiken, zegt Raymond Klaassen van Weerplaza op ad.nl.

De storm Ciara zorgde in Rotterdam dan misschien niet voor de problemen die we vreesden (al denken bewoners van de Jonker Fransstraat daar ongetwijfeld anders over), maar de weerdeskundigen hebben nu de smaak te pakken met de nieuwe gewoonte om een naam te geven aan een storm.

Dennis zal zondagmiddag een stormachtige wind veroorzaken aan de noordwestkust en in het waddengebied, verwacht de weerkundige op ad.nl op basis van de huidige weermodellen. Dennis kan windsnelheden bereiken van 100 tot 120 kilometer per uur.