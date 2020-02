Sport Awards voor Wijnaldum en Dulfer, Sparta sportploeg van 2019!

Rotterdam - Georginio Wijnaldum en Kelly Dulfer zijn vanavond (maandag 10 februari) bij de uitreiking van de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond uitgeroepen tot sportman en sportvrouw van 2019. Hij won vorig seizoen met Liverpool de Champions League en plaatste zich met Oranje voor het WK 2020, zij werd in december met de Nederlandse handbaldames wereldkampioen. De titel sportploeg van het jaar was voor de voetballers van Sparta, die terugkeerden in de eredivisie.

Sportman

Middenvelder Wijnaldum (29) speelt sinds 2016 bij Liverpool maar is in Rotterdam nog altijd enorm geliefd Bij de jeugd van Sparta en Feyenoord legde hij de basis voor miljoenentransfers naar PSV, Newcastle United en zijn huidige club. In dienst van Oranje scoorde hij in de kwalificatieduels voor het WK acht doelpunten en gaf twee assists.

Sportvrouw

De WK-finale, waarin Kelly Dulfer (25) met 30-29 won van Spanje, ligt nog vers in het geheugen. De Oranje-vrouwen werden in december gehuldigd als sportploeg van het jaar. Dulfer begon met handbal bij Ventura in Schiedam en speelt in de Bundesliga voor BVB Dortmund. Met Oranje speelt ze eind maart tegen Spanje in Rotterdam Ahoy.

Sportploeg

Met een plaats in de middenmoot van de eredivisie voetbal is Sparta Rotterdam weer helemaal terug op het hoogste niveau. De oudste club in het betaalde voetbal speelde het seizoen 2018-2019 in de eerste divisie. In de laatste play-offwedstrijd bij en tegen De Graafschap scoorden de kasteel-heren in het laatste kwartier tweemaal, waarmee de promotie een feit was.

Sportcoach

Dat de titel sportcoach van het jaar naar Henk Fraser ging, zal voor velen geen verrassing zijn. Hij coachte Sparta niet alleen naar de promotie, in de eredivisie werd de eerste seizoenshelft afgesloten met een tiende plek, na zeges op AZ en Vitesse en een gelijkspel tegen zowel Feyenoord als PSV.

Sporttalent

Yael van Heemst imponeerde afgelopen jaar met brons op het EK en het WK Judo onder 18 jaar en met zilver op het European Youth Olympic Festival. Het 17-jarige sporttalent van 2019 begon met judo bij JudoClub Krimpenerwaard en traint op Papendal en met de selectie van het RTC bij Sportinstituut De Korte.

Sportvrijwilliger

Voor Nicolien de Wit van Feyenoord Handbal is de titel sportvrijwilliger van het jaar een bekroning op maar liefst vijftig jaar vrijwilligerswerk. Ze zet zich bij de club (voorheen Snelwiek) vooral in voor de jeugd en G-sporters.

Meer dan Sport Award

Noël Soares Brazão is eigenaar van een kickboksschool en een rolmodel voor jongeren. Doordat wijkagenten uit Pendrecht en Zuidwijk mee trainen, wordt de politie benaderbaar voor de jeugd.

Leukste Kluppie

Abdel-kwan Rotterdam is met zes trainingslocaties en rond vijfhonderd leden een spil in de wijk. Naast taekwondo-lessen verzorgt de vereniging huiswerkbegeleiding en maatschappelijke activiteiten in de wijk zoals taal- en bewegingslessen.

De Awards zijn uitgereikt op maandag 10 februari in Rotterdam Ahoy.