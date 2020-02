'Plaatsing voor Spelen is zeker geen formaliteit', weet

SCHIEDAM – Nouchka Fontijn is vanaf 14 maart één van de acht Nederlandse boksers, die in Londen aan het Europees Olympisch kwalificatie-toernooi beginnen.



In de onder-75kg-klasse van het vrouwen-boksen zijn vier Olympische tickets te verdienen. Gezien haar resultatenlijst (tweemaal Europees kampioen, zilver op de Spelen 2016 en zilver met een dikke gouden rand op het WK 2019, lijkt plaatsing een formaliteit.

Zo ziet het Fontijn-kamp het niet. Op eenzelfde toernooi verloor ze in 2016 van de ongeplaatste Ierse Christine Desmond. Later zorgde een halve finaleplaats op het WK alsnog voor kwalificatie. "We hebben het er hier al over, dat het niet opnieuw een Desmondje mag worden", reageert vader Ruud, die ongetwijfeld ook in Tokio weer vanaf de tribune zal toekijken.

Nouchka Fontijn (32) heeft al laten doorschemeren, dat de Spelen haar laatste bokshalte wordt. "Na Tokio is het tijd voor een leven na het boksen", sloot ze in november een interview met NRC af.