'Mooi initiatief hoor die deelfietsen, alleen minder prettig voor de leefomgeving'

'Ook op de Dwarsstraat staan ineens vijf van die krengen die zo zijn geplaatst dat je als bewoner met je vuilniszakken via de rijweg moet lopen om de ondergrondse vuilcontainer aan de overkant te bereiken.'



'Mooi initiatief van de gemeente, een samenwerking met Donkey Republic die Schiedam voorziet van zogenoemde "deelfietsen". Via een app op je smartphone kun je voor een x-bedrag een knaloranje fiets huren om een stukkie te fietsen, hartstikke gezond en goed voor de natuur, alleen minder prettig voor je leefomgeving.

'Helemaal lyrisch over zijn geesteskindje gaf verantwoordelijk wethouder Jeroen Ooijevaar in september het startschot voor het project, dat naast deelfietsen ook deelscooters en auto betreft. Leuk zoveel enthousiasme, maar Jeroen heeft ze dan ook vast niet in zijn straat of voor zijn deur staan. Lukraak zijn die oranje krengen, zonder enig overleg met omwonenden, gedumpt op zorgvuldig door de gemeente gekozen ophaallocaties. Die zorgvuldigheid laat echter nogal te wensen over, zoals bijvoorbeeld de Willemskade waar bewoners zelf geen mogelijkheden hebben om hun eigen fiets binnen te stallen en daarom afhankelijk zijn van een hek langs de stoep. En laat dit nu juist zo'n zorgvuldig gekozen ophaallocatie zijn, hierdoor een fietsenchaos creërende.

'Of de Dwarsstraat waar juist rekken waren geplaatst op een hoek zodat omwonenden en leerlingen van de school aan de overzijde hun fiets daar netjes konden plaatsen. Maar opgestaan, plaatsje vergaan. Ook hier staan ineens vijf van die krengen die zo zijn geplaatst dat je als bewoner met je vuilniszakken via de rijweg moet lopen om de ondergrondse vuilcontainer aan de overkant te bereiken.

'Saillant detail is dat de gemeente in zee gaat met een bedrijf die "ezel" (Donkey) in zijn naam heeft staan. Eerder stootte zij namelijk al de neus aan de inmiddels failliete bedrijf oBike wiens knalgele fietsen ook al voor irritatie zorgde in woonwijken. Gelukkig stoot een ezel zich nooit…. Juist!'