Ernest van der Kwast te gast in Literair Café

Schiedam - Deze maand is Ernest van der Kwast onze gast in het Literair Café. Naast schrijver is Ernest ook presentator en in die rol trad hij geregeld op in Schiedam. Nu zal hij voorlezen uit zijn eigen werk. NRC noemde Van der Kwast 'een groot komisch talent'.



Ernest van der Kwast (1981) werd geboren in Bombay, India. Hij debuteerde met Soms zijn dingen mooier als er mensen klappen. Hij brak door met zijn roman Mama Tandoori (2010), die in Nederland en Italië een bestseller werd. In 2012 verscheen de novelle Giovanna's navel en drie jaar later verscheen de roman De ijsmakers. Hij won met deze roman de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs. In 2016 verscheen Het wonder dat niet omvalt. Van begin 2016 tot begin 2017 was Van der Kwast Vrije Schrijver van de VU. In deze hoedanigheid interviewde hij vluchtelingenstudenten over hun drijfveren, plannen en dromen voor hun leven in Nederland. Dat resulteert in november 2017 in de publicatie van Jouw toekomst is mijn toekomst. Een aangrijpend boek met moedige verhalen die ons anders laten kijken naar mensen die de oversteek naar Europa hebben gemaakt.

Donderdag 20 februari van 20.00 tot 22.00 uur

Bibliotheek in De Korenbeurs, Lange Haven 145, 3111 CD Schiedam

Entree: € 10 (€ 2,50 korting voor leden van de bibliotheek en van het Literair Gezelschap Schiedam. Scholieren betalen op vertoon van hun C.J.P. € 5

Kaarten zijn te koop via www.debibliotheekschiedam.nl en bij de Schiedamse boekhandels. Boekverkoop: Het Schiedams Boekhuis.

Literair Café

Het in 2016 opgerichte Literair Gezelschap Schiedam en de Bibliotheek Schiedam organiseren samen het Literair Café. Gewoonlijk vindt dat iedere laatste donderdag van de maand plaats in de Bibliotheek in de Korenbeurs. Inspirerende literaire avonden waarbij bezoekers naar aanleiding van een lezing, interview of gesprek hun eigen leeservaringen kunnen delen. Ook kunnen ze elkaar ontmoeten, tijdens het optreden of bij de afsluitende borrel.