Peter Faber en Maya Link op Schiedams Kinderfestival

Schiedam - Het vijfde Kinderfestival in de Westvest90-kerk in Schiedam gaat zaterdagmorgen 15 februari van start met de voorstelling Maya zingt de wereld rond. Zondagmiddag 16 februari is het podium voor Peter Faber met zijn vertelvoorstelling Ali Baba en de 40 rovers.



Maya zingt de wereld rond en neemt haar publiek mee op reis. Met een koffer vol fantasie en een paar handige spulletjes sleept ze iedereen mee op haar tocht vol spannende ontmoetingen en gekke avonturen. Ze is nieuwsgierig naar alle verschillende mensen en dieren die ze tegenkomt. Vrolijk als ze is, bekijkt ze de wereld door een zonnige bril. Maya zingt, danst en trommelt er lustig op los en dat doet ze niet alleen naar samen met haar

muzikale vriendje Tim. Ze zingen en spelen lieve en stoute liedjes met herkenbare thema's. Muziek uit alle windstreken: flamenco, samba, popmuziek en nog veel meer. En de kinderen mogen meedoen. "Niets is te gek en niets is onmogelijk. Want in je hoofd kan alles", belooft Maya.

De spannende vertelvoorstelling Ali Baba en de 40 rovers van Peter Faber is een moderne versie van het verhaal uit Sprookjes van 1001 Nacht. In een grote stad wonen twee broers, Kassim en Ali Baba. Ali is straatveger en aan het werk op het industrieterrein vlak buiten de stad. Hij ziet hoe veertig mannen op veertig motorfietsen halt houden voor een elektriciteitskast langs de weg. Met luide stem roepen ze ´Sesam open U´ en als vanzelf zwaait de deur van de kast open. De mannen gaan naar binnen, komen snel weer naar buiten en rijden weg. Ali B. is nieuwsgierig dus ook hij roept 'Sesam open U'. In de elektriciteitskast ontdekt hij een grote schat… Vanaf dat moment begint het bloedstollende avontuur van Ali Baba en de 40 rovers. De voorstelling wordt live begeleid op viool door Esther Damsma-in 't Groen.

Kinderfestival Schiedam

Maya zingt de wereld rond | Door Maya Link en Tim Aarnoutse

Za 15 februari 2020, aanvang 10.30 uur. De voorstelling duurt 45 minuten en is gericht op kinderen vanaf 3 jaar en hun familie / verzorgers.

Ali Baba en de 40 rovers | Met Peter Faber en violiste Esther Damsma-in 't Groen

Zo 16 februari 2020, aanvang 15.00 uur. De voorstelling duurt 50 minuten en is gemaakt voor kinderen vanaf 6 jaar en hun familie / verzorgers.

Locatie: Westvest90-kerk, Westvest 90, Schiedam.

Toegang per voorstelling: kinderen € 2,50, volwassenen € 7,50. Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op www.westvest90.nl of bel 06-29 354 520. Voorafgaand aan de voorstellingen zijn er ook kaarten verkrijgbaar in de kerk, tenzij uitverkocht.