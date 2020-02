Fianchetto/HZPS pakt knap punt tegen koploper Spijkenisse

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen!



Het gecombineerde team van beide Schiedamse schaakverenigingen Fianchetto/HZPS ontving koploper Spijkenisse en vocht zich naar een gelijkspel…

Koploper Spijkenisse wist tot nu toe alle voorgaande wedstrijden te winnen. Fianchetto/HZPS moest het doen met twee invalkrachten hetgeen teamleider Arjan Schouteren noopte tot een tactische opstelling. Ben Riksen speelde aan bord 1 en kreeg te maken met een zeer sterke speler (± 400 ELO punten meer) Riksen bood lang weerstand maar de overmacht werd uiteindelijk te groot, 0-1. Aan bord 6 nam Aad Juijn in de opening grote risico’s, kwam slechter te staan, maar slaagde er toch in om een succesvolle aanval op de vijandelijke koning te lanceren, 1-1.

Aan bord 5 kwam Daniël van Loenen niet lekker uit de opening en moest uiteindelijk een kwaliteit inleveren waarna zijn tegenstander het vakkundig uittikte, 1-2. Aan bord 7 kwam Gert Greeuw een pion achter en dat werd hem uiteindelijk fataal, 1-3. Invalkracht Kees van Toor speelde aan bord 8 een puike partij, won een stuk en stelde met vaste hand de winst veilig, 2-3. Aan bord 2 kwam Fide-meester Michiel van Wissen in tijdnood. Met nog één minuut op de klok nam van Wissen geen risico en berustte hij in betere stelling toch maar in remise, 2½-3½.

Aan bord 3 zorgde invalkracht Guido Blankenstein voor een regelrechte sensatie. Blankenstein wist zijn veel hoger gerate tegenstander (± 350 ELO punten) een stuk afhandig te maken en voerde het toch nog lastige eindspel vlekkeloos naar winst, 3½-3½. Het lot lag nu in handen van Fide-meester John van Baarle die aan bord 4 speelde. In een zinderend tijdnoodduel (met vele toeschouwers) werd de partij remise, 4-4. Een aansprekende prestatie van de Schiedammers die nu op een gedeelde vierde plaats staan! Volgende wedstrijd is een uitwedstrijd (vrijdag 6 maart) tegen het Rotterdamse RSR Ivoren Toren 1.