Dringend advies ANWB: 'Ga niet meer de weg op'

Rotterdam - De ANWB adviseert nadrukkelijk om niet meer de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. De waarschuwing geldt voor het hele land, met name tussen 18.00 en 00.00 uur. Er worden zéér zware windstoten verwacht.

'We krijgen veel meldingen over afgewaaide takken en omgevallen bomen. Het hoogtepunt van de storm is vanavond tussen 18.00 en 00.00 uur. Rijden met een aanhanger of (lege) vrachtwagen is vanzelfsprekend uit den boze.'