Storm Ciara: alleen de brandweer nog melden bij echte spoed

Rotterdam - De zware storm Ciara groeit nog steeds in kracht. Het spookt behoorlijk en de eerste meldingen van windstoten boven de 100 kilometer per uur in onze omgeving zijn al binnengekomen. Het ergste volgt over een paar uur pas, dan kunnen er echt héél zware windstoten over onze regio trekken. De brandweer heeft het nu al zó druk dat mensen gevraagd wordt niet meer te bellen als het niet om écht spoedeisende zaken gaat.

Er de hele middag zijn er al tientallen meldingen binnengekomen, eerst vooral van afgebroken boomtakken en losvliegend klein spul, Inmiddels vallen ook bomen om en zitten hier en daar in de regio ook daken en dakkapellen los.

De RET meldt dat een boom op de bovenleiding van de metro is gevallen bij station Binnenhof. De Ikea in Barendrecht is vanmiddag ontruimd. Vanwege de storm waren enkele reclameborden in de parkeergarage losgeraakt. In Rotterdam waren 's Gravendijkwal en de Maastunnel enige tijd afgesloten vanwege bouwmateriaal dat over de weg waaide. Het val van de Hef is naar beneden gelaten vanwege de harde wind.

Eerder was al bekend dat parken, begraafplaatsen en andere plekken met veel bomen afgesloten waren voor het publiek.