Waarom hebben stormen nu opeens ook in Nederland namen?

Rotterdam - Vandaag krijgen we bezoek van de storm Ciara. Het is de eerste keer dat een storm in Nederland een naam krijgt. Hoe komen die stormen eigenlijk aan een naam? En waarom hebben ze een naam?

De Nederlandse weerdienst KNMI doet sinds het begin van het huidige stormseizoen (september 2019) mee met het geven van namen, samen met Groot-Brittannië en Ierland. In die landen zijn er al twee stormen geweest: Atiyah en Brendan. De volgorde is alfabetisch, dus nu is de letter C aan de beurt, van Ciara.

Een storm krijgt sinds dit stormseizoen (het fenomeen bestaat elders al langer natuurlijk, vooral de Amerikaanse stormen hebben al jaren allerlei namen) in Nederland een naam bij code oranje of code rood voor windstoten.

Maar waarom eigenlijk? Nou, uit onderzoek in Groot-Brittannië blijkt dat een storm met een naam eerder alarmbelletjes bij mensen doet afgaan. Blijkbaar zijn we bij het horen van de naam Ciara eerder geneigd uit de buurt van bomen te blijven, dan als er simpelweg gezegd wordt dat het hard gaat waaien.

Hoe de namen van stormen bedacht worden, is wel grappig: door het publiek! In Groot-Brittannië en Ierland kan iedereen suggesties voor namen insturen. Daaruit worden de populairste namen geselecteerd. In Nederland heeft het KNMI voor dit eerste jaar zelf een lijst opgesteld, maar volgend seizoen mogen wij de namen waarschijnlijk ook zelf verzinnen.

En dan nog het gerucht dat stormen bijna allemaal vrouwelijk namen hebben. Dat is niet waar, de volgende heet Dennis. En ook Jan en Piet staan voor dit seizoen nog op het lijstje.