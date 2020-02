NOS komt met briljante oplossing voor zondag zonder voetbal...

Rotterdam - De NOS heeft op tamelijk briljante wijze een oplossing gevonden voor het gebrek aan eredivisievoetbal op deze stormachtige zondag. Vanwege het grote succes van de eerste uitzending wordt om 18.10 uur op NPO1 de uitzending 'We hebben 'm!! Feyenoord wint de Europa Cup I' van Andere Tijden Sport nog een keertje uitgezonden.

De eerste uitzending leverde vorige week louter laaiend enthousiaste reacties op, dus het is een prachtige kans voor iedereen die binnen zit (en dan zitten we rond die tijd allemaal) om de historische beelden nog eens te bekijken. Er is ruimte voor de extra uitzending omdat er vandaag vanwege de storm Ciara niet gevoetbald wordt in Nederland.

In 1970 wint Feyenoord als eerste Nederlandse voetbalclub de Europa Cup I. Door doelpunten van Rinus Israël en Ove Kindvall wordt Celtic met 2-1 verslagen. Rotterdam loopt uit voor zijn helden. Om die duizenden mensen iets tastbaars te geven, wordt de cup in een paviljoen in de stad gezet en kan iedereen er mee op de foto.

En dat doen de Rotterdammers, massaal. Al die foto's van mensen die 'op de kiek met de cup' gingen, vormen het uitgangspunt van deze aflevering in aanloop naar de vijftigste verjaardag van die gedenkwaardige finale in Milaan.

De uitzending is ook hier te bekijken.