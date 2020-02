Dit moet je volgens de politie doen en (vooral) níet doen tijdens een zware storm als Ciara!

Rotterdam - Tuinmeubilair en andere spullen vastzetten, de auto op een veilige plek parkeren, uit de buurt van bomen blijven. Je kunt maar beter even rekening houden met de storm Ciara. Morgen (zondag 9 februari) gaat het waaien. Héél hard waaien. Als we luisteren naar de tips die de politie geeft, kunnen we eigenlijk maar één ding bedenken: met ramen en deuren dicht binnenblijven!

Het KNMI heeft voor zondag vanwege de naderende storm Ciara voor het hele land Code Oranje afgekondigd. De storm neemt volgens verwachting naarmate de dag vordert in kracht toe, oplopend tot windstoten met een kracht van 120 kilometer per uur. En misschien wel harder ook. Daarbovenop gaat het ook nog een vreselijk plenzen.

In onze regio is nu al duidelijk dat je parken en bossen moet mijden, er staat extra gemeentepersoneel klaar om omgevallen bomen en afgewaaide takken op te ruimen. Diergaarde Blijdorp sluit rond 14.00 uur de poorten, de dieren gaan dan naar binnen. De RET adviseert heel goed de weerberichten en de reisplanner in de gaten te houden. Voetbalwedstrijden gaan niet door. Ook van andere evenementen in de open lucht hoeven we vooral 's middags waarschijnlijk niet veel te verwachten.

De politie heeft op een rijtje gezet wat je tijdens zo'n zware stom wel en (vooral) niet moet doen:

- Houd de (lokale) weersvoorspellingen in de gaten. Storm wordt vaak voorspeld. Let op de codes (geel, oranje, rood) in de weerberichten en volg de aanwijzingen op.

- Zorg dat ramen en deuren dicht zijn, vooral waar de wind op staat. Zet luiken goed vast.

- Haal tuinmeubelen of andere lossen objecten naar binnen of zet ze goed vast.

- Zet je auto op een veilige plek: uit de wind en uit de buurt van bomen en schuttingen.

- Schuil niet onder bomen of bij huizen.

- Zoek beschutting in gebouwen en wacht tot de storm gaat liggen.

- Vermijd met de auto zoveel mogelijk dammen en bruggen en luister naar de verkeersinformatie.

- Blijf uit de buurt van open water.

- Voer tijdens de storm geen (nood)reparaties aan je huis uit.

Wie moet je bellen bij stormschade?

Is geen direct acuut gevaar? Bel dan met de gemeente via 14010

Is er direct gevaar? Bel dan 112!