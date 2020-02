Marineschip Zr. Ms. Schiedam haalt in Schiedam scheepsbel op

Schiedam - Het marineschip Zr. Ms. Schiedam lag vandaag (zaterdag 8 februari) aan het Hoofdplein aan de Maasboulevard in Schiedam. Tussen 13:00 en 17:00 uur was iedereen van harte welkom om aan boord te komen.



Zr. Ms. Schiedam is één van de mijnenjagers van de Koninklijke Marine. Deze schepen maken deel uit van de Alkmaarklasse. Het schip was in de stad om de scheepsbel terug te ontvangen. Die was sinds november 2017 traditiegetrouw in bewaring bij de gemeente omdat het schip in onderhoud was. Burgemeester Cor Lamers bracht de bel in de ochtend bij een besloten bijeenkomst terug.