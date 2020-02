kleine brand in woning snel geblust in schiedam

Schiedam - In een woning aan de Burgemeester Knappertlaan heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed. De brandweer van Vlaardingen en Schiedam kwamen met spoed ter plaatse.



In de woning was wat rookontwikkeling door een klein brandje. Dit was snel geblust waarna de brandweer kon beginnen met ventileren. Er raakte niemand gewond. De weg was tijdelijk deels afgesloten vanwege de brandweerinzet, waardoor de verkeersdrukte rond Vijfsluizen enige tijd wat toenam.