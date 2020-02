Maastunnel komende week nachtenlang afgesloten

Rotterdam - De autotunnel van de Maastunnel is komende tijd verschillende nachten afgesloten voor regulier onderhoud en werkzaamheden voor de renovatie. De tunnel is soms richting Zuid en op sommige momenten zelfs in beide richtingen afgesloten.

De autotunnel is komende week dicht in deze nachten:

- Maandag 10 op dinsdag 11 februari: vanaf 22.00 uur dicht richting Zuid. Vanaf 00.30 uur in beide richtingen dicht tot 06.00 uur.

- Dinsdag 11 op woensdag 12 februari: vanaf 22.00 uur dicht richting Zuid. Vanaf 00.30 uur in beide richtingen dicht tot 06.00 uur.

- Woensdag 12 op donderdag 13 februari: vanaf 22.00 uur dicht richting Zuid. Vanaf 00.30 uur in beide richtingen dicht tot 06.00 uur.

Over latere afsluitingen én de omleidingen kun je meer lezen op de website van de Maastunnel.