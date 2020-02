Schiedam - De gemeenteraad van Schiedam heeft onlangs definitief besloten de aandelen van energiemaatschappij Eneco te verkopen. Voor vele Schiedammers is Eneco geen onbekende. Niet alleen bezit de gemeente Schiedam 1,03 % aandelen, maar 50% van de Schiedamse huishoudens is klant bij Eneco. De verkoop levert de stad eenmalig een bedrag op van naar schatting 42 miljoen euro op. Hieronder reacties van enkele politieke partijen in Schiedam waaronder de vraag van de PvdA: Wat zou jij doen met 42 miljoen?



De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin aan het college richtlijnen over de besteding meegegeven zijn. Dit klinkt als een mooie eerste aanzet, maar niet alle partijen zijn bij het schrijven van de motie betrokken. En u heeft hierover niets kunnen zeggen. De PvdA vindt het belangrijk dat niet het college en de gemeenteraad, maar dat alle Schiedammers kunnen meedenken, met goede ideeën kunnen komen. Daarom vraagt de PvdA: wat zou ú doen met 42 miljoen?

Een duurzaamheidsfonds? Een mooier Stadserf? Meer doen voor kinderen in armoede? Beter groenonderhoud? Het geld opzij zetten om het verlies van de inkomsten van dividend te compenseren? Het zijn ideeën die we al gehoord hebben of die in de motie opgenomen zijn. De PvdA wil graag weten wat Schiedammers belangrijk vinden. Grote of kleine ideeën, voor veel of weinig geld, voor welke doelgroep dan ook: alles mag geopperd worden. Iedereen die zijn of haar idee wil delen, kan vanaf 7 februari 2020 terecht op de speciale website www.42miljoen.nl. De deadline is 15 maart. Daarna gaan we alle ideeën verzamelen. We nodigen daarna iedereen uit die een idee heeft ingestuurd voor een speciale bijeenkomst. We bieden vervolgens alle ideeën aan het college en de gemeenteraad aan.

CDA Schiedam

Het CDA Schiedam heeft met veel andere fracties nagedacht over een duurzame, verantwoorde besteding van de ongeveer € 42 miljoen die de gemeente als gevolg van de verkoop van haar aandelen tegemoet kan zien. De fractie heeft zich in de onderhandelingen niet alleen hard gemaakt om de financiële positie van Schiedam te verbeteren, maar ook om fors te investeren in de stad. Want, zo heeft fractievoorzitter Andreas Lepidis tijdens de raadsvergadering gezegd: "Schiedammers moeten in hun eigen stad terug kunnen zien wat er met de opbrengst is gebeurd. Het mag niet zo zijn dat men zich over 10 jaar afvraagt wat er is gebeurd met het geld."

Het CDA heeft zich het meest ingezet voor geld voor het kunnen realiseren van woonvormen voor ouderen en mindervaliden. Het CDA is van mening, dat met het hiervoor voorgestelde bedrag van € 5 miljoen, de raad een glasheldere ambitie uitspreekt, waardoor Schiedam een van de koplopers kan worden in de realisatie van genoemde woonvormen. Het CDA vindt, dat uit deze ambitie een duidelijk statement blijkt : "Wij zijn klaar voor de toekomst!" Het college gaat met de voorgestelde bestedingsmogelijkheden aan de slag. Tijdens de behandeling van de Zomernota 2021 over enkele maanden, zal er verder over worden gesproken.

D66

Een groot bedrag, waarmee zorgvuldig omgegaan moet worden. D66 heeft op dit punt ook al enkele jaren gepleit voor oplossingen, die op lange termijn voordelen opleveren voor Schiedam en haar inwoners. Het laatste dat je moet willen, is dat je over enkele jaren ziet, dat het geld "opgefeest" is. Hierom hebben wij samen met een groot aantal andere partijen het initiatief genomen tot een motie, die het college opdraagt een aantal scenario's uit te werken, onder andere op het gebied van de financiële stabiliteit van de stad, hulp aan inwoners die hun huis willen aanpassen aan de klimaatverandering, huisvesting voor senioren en minder validen, en duurzame oplossingen in het sociale domein.

DENK

DENK pleit voor verstandige keuzes bij het besteden van de ENECO-gelden. Fractievoorzitter van DENK Schiedam, Dogukan Ergin: 'Schiedam krijgt als het ware de zilvervloot binnen. We moeten verstandige keuzes maken en de gelden niet opdoeken aan hobbyprojecten, maar besteden aan zaken waar de Schiedammers zichtbaar profijt van

zullen hebben'.