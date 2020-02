Gratis Irado-aanhanger voortaan online reserveren

Schiedam - Irado stelt gratis aanhangers ter beschikking voor het wegbrengen van grofvuil naar de milieustraat. Schiedammers kunnen de aanhanger vooraf online reserveren via de website van Irado en de Irado-app.



Via irado.nl/aanhanger-lenen en de Irado-app kunnen Schiedammers met een auto met trekhaak de aanhanger reserveren. De aanhangwagens mogen alleen worden gebruikt voor het brengen van grof huishoudelijk (tuin)afval naar de milieustraat aan de Fokkerstraat. Het vervoeren van los zand, grond, grasplaggen, gipsplaten, puin en ander steenachtig materiaal is niet toegestaan. Het lenen van de aanhangwagens is gratis. Bij het afhalen betaal je betaal alleen € 50,00 borg. De bestuurder dient wel zelf te zorgen voor een witte kentekenplaat.

De aanhangwagen is te leen tijdens de openingstijden van de milieustraat: op woensdag en op zon- en feestdagen is de milieustraat gesloten. Raadpleeg voor exacte openingstijden de website van Irado op irado.nl. Vanaf maart is ook een bakfiets te leen voor het vervoeren van grofvuil naar de milieustraat.