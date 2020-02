Piet en Joke: 65 jaar gelukkig met elkaar!

Schiedam - Piet Sonnemans en Joke van den Berg trouwden 26 januari 1955 in het stadhuis van Schiedam. 65 jaar later feliciteert burgemeester Cor Lamers het echtpaar met hun briljanten huwelijksjaren. Er viel ook een felicitatie van de Commissaris van de Koning op de mat.



(door Kathy Huitema)

Echtpaar Sonnemans: 'Wij vinden het leuk dat de burgemeester ons persoonlijk komt feliciteren. Met ons 60-jarig huwelijksfeest werden we met meerdere echtparen uitgenodigd op het stadhuis. Dat was een gezellig feest. Vroeger hebben we onze trouwdag altijd uitbundig gevierd; nu doen we het een beetje rustig aan.'

Piet en Joke leren elkaar in 1950 kennen. Na een bioscoopbezoek in het Passage Theater ging Piet met een vriend mee naar huis. Daar aangebeld deed Joke de deur open. Bij het open gaan van die deur ging voor Piet de wereld open! Zulke mooie bruine ogen en hagelwitte tanden als die van Joke had hij nog nooit gezien. Bij hem ging het liefdesvuurtje meteen branden.

Joke moest daar nog even over nadenken. Ze had een vriendje die haar zo goed de schaatsen onder kon binden en er was ook een vliegenier die haar had gevraagd om mee naar een feestje te gaan.

Piet hield aan, wist waar Joke's vriendin die ze vaak bezocht woonde en wachtte. Twee en een half uur heeft hij in de kou gestaan tot ze de deur uitkwam. De liefde werd wederzijds, ze gingen samen naar dansles, spaarden voor de uitzet, trouwden en kregen een één kamer inwoning. Joke: 'Toen we later een eigen woning kregen ben ik vol verbazing door de lange gang en van kamer naar kamer gelopen. Wat een ruimte, allemaal voor onszelf.'

Drie kinderen

Joke van den Berg werkte voor haar trouwen als telefoniste bij PTT; Piet Sonnemans heeft 40 jaar als kantoorbediende gewerkt bij Ferro Holland in Rotterdam. Het echtpaar Sonnemans-van den Berg kreeg drie kinderen en ze hebben drie kleinkinderen.

Mevrouw Sonnemans: 'Wij wonen nog zelfstandig in een prachtig appartement. Wij hebben hulp voor de huishoudelijke karweitjes en de glazenwasser zeemt de grote ramen. We hebben het goed en zijn allebei gezond. We gaan graag naar buiten. Onze scootmobiel is een prima vervoermiddel. We pakken ook regelmatig de tram om te winkelen in Rotterdam.' Meneer Sonnemans: 'Ik ben lid van de bibliotheek en lees boeken van alle Nederlandse schrijvers en ik puzzel graag. Wij vervelen ons geen moment.'