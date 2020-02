Column: Moet niet gekker worden

Schiedam - In haar column van deze week kijkt Joke Ballijns weer rond in Schiedam en merkt ze op dat er steeds meer verboden is.



'De laatste tijd vliegen de verboden je om de oren, het is echt niet normaal meer. Laat ik voorop stellen dat ik niet rook en het ontzettend vind stinken en dat dit echt niet in een openbare ruimte thuishoort, maar dat men met alle verboden de laatste tijd een beetje aan het doorslaan is.

Als ik in de buurt van het ziekenhuis kom, staan er grote blauwe rookverbodsborden op de weg geschilderd, aan de ene kant best wel goed, schone lucht, maar... Je staat in de buitenlucht, waar aan de andere kant honderden auto's overheen rijden, om van de vliegtuigen in de lucht maar niet te spreken.

Sta ik in de rij voor de kassa, dan kijk ik tegenwoordig tegen een grijze saaie deur aan waar de sigaretten achter liggen, vraagt iemand voor mij om een pakje sigaretten, moet je de afkeurende reacties zien van anderen, die toevallig wel hun eigen karretje vol hebben liggen met wijn, bier, suikerhoudende frisdranken, koekjes, chocola en chips, hoezo zijn sigaretten slecht?! Er komt nog een tijd dat men voor mij gaat uitmaken welke kleur onderbroek ik moet gaan dragen, nee grapje maar de verboden worden echt te gek, men is toch oud en wijs genoeg om dit zelf uit te maken.

Maar genoeg gemopper, er is weer iets leuks op komst. Muziek in de wijk deel 2 gaat weer van start. Dit keer op zondag 16 februari in Soos Blauwhuis aan het Spinhuispad.

Voor de leden van Soos Blauwhuis gaat de zaal open om 10.00 uur voor de koffie/thee met iets lekkers en gaat Andre van Riel om 11.00 uur weer een spetterend verhaal afsteken over de belastingen, wilt u geld besparen dan is het een must om in maart een afspraak te maken voor uw belastingaangifte, daarna kunt u kiezen uit het winter stamppotten buffet, dit alles met een consumptiebon en later de muziek in de wijk. Wilt u alles meemaken dan is de eigen bijdrage 12.50 euro p.p, vooraf opgeven en betalen.

Geen lid en wilt u alleen genieten van de muziek? Dan bent u welkom vanaf 13.00 uur en treden er gratis de volgende artiesten voor u op: onder leiding van Bob Mustang zijn dit Ellen, Peter Faling, Emy Persiani en Alberto.

De vorige edities waren zeer druk bezocht en ik heb genoten van de veelzijdigheid van de muziek en wat belangrijk is, u kunt alles meezingen en natuurlijk kunnen ook de beentjes van de vloer. Aan alle gezelligheid komt natuurlijk ook een einde en zo rond 16.00 uur is deze dag weer afgelopen en gaan de vrijwilligers nog aan het werk om alles weer spic en span te krijgen voor de volgende activiteiten.

Gaat u de komende tijd iets organiseren? Laat het mij weten op jokeballijns@hotmail.com en misschien kan ik het inpassen in mijn rondkijken in Schiedam.

Tot de volgende keer.



(Joke Ballijns)