Wedstrijd Frankelandgroep: Maak een 'unselfie' en win een weekend Rockanje!

Schiedam - Een unselfie is het tegenovergestelde van een selfie. Je zet niet jezelf op de foto. Je fotografeert juist een ander. Je stelt een ander centraal. En wie dat het mooist doet, maakt kans op een weekend Rockanje voor negen personen.



(door Kor Kegel)

"Iedereen kan meedoen'', bevestigt Els Nauta. Ze is hoofd kwaliteit en communicatie van de Frankelandgroep, organisator van de wedstrijd. "Deelname is heel simpel. Maak een foto van iemand die je in het zonnetje wilt zetten, upload de foto op www.unselfie.nl en deel het op social media.''

De actie getuigt van idealisme van de zorginstelling: "We willen een tegenreactie geven op de selfie. Zet niet jezelf in the picture, maar focus op de mensen om je heen. Draai de camera van je smartphone eens om en maak een unselfie van iemand die voor jou belangrijk is!''

"Je richten op een ander, dat kan ook niet anders als je in de ouderenzorg werkt", zegt bestuurder Ben de Koning. "In een tijd waarin selfies meer worden gedeeld dan complimenten, draaien wij het juist om. Het leek ons heel leuk om dat rond Valentijnsdag te concentreren.''

De actie loopt tot 29 februari, dus inzenden kan tot de vrijdagavond ervoor. Dan wordt het weekend benut voor de selectie en wordt de winnaar bekend gemaakt op 2 maart. De winnaar kan met acht personen een weekend naar de vakantievilla van de Frankelandgroep in het gezellige dorpscentrum van Rockanje, De Pastorie aan de Dorpsweg 19.

De unselfies mogen grappig, mooi, ontwapenend zijn. Niet voor niets organiseert de Frankelandgroep de actie rond Valentijnsdag; ditmaal valt 14 februari op vrijdag. "De dag van de liefde,'' zegt Els Nauta. "Met de unselfiecampagne roepen we iedereen op om je liefde voor iemand te uiten. Maar we hopen ook iets in beweging te zetten, want je dankbaarheid aan iemand kun je natuurlijk het hele jaar door uiten, bijvoorbeeld met aansprekende foto's.'' Ben de Koning: "Onze mensen hebben het hart op de juiste plek. Zij maken elke dag het verschil voor de bewoners. Deze actie symboliseert die inzet voor anderen.''