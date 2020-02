Storm Ciara komt eraan!

Schiedam - Het belooft zondag een onstuimig dagje te worden. De eerste winterstorm zal dan vanuit het westen de kop opsteken.



De storm heeft inmiddels zelfs een naam gekregen: Ciara. Er worden windstoten van 110 tot 120 kilometer per uur verwacht. kan dit een zware jongen worden. Of moeten we zeggen een zware dame. Dat de storm Ciara is gedoopt is een primeur voor Nederland. Met Ciara wordt ook de kans op winterse neerslag groter. Dus verwacht hagel of natte sneeuw en heel harde windvlagen!

De gemiddelde windsterkte ligt aan zee rond windkracht 9. Het hoogtepunt van Ciara ligt aan het einde van de middag en in de avond, als vanuit het noordwesten het koufront van Ciara passeert. Dit koufront lijkt ook intensieve regenbuien met zich mee te nemen. Op het moment dat de buien passeren, kan de wind enorm toenemen.

Bij dit soort windtypes is de kans vrij groot op schade. Kwetsbaar zijn bomen, verkeersborden, verkeerslichten en dergelijke. Let dus goed op als je de weg op moet! De wind neemt in de loop van zondagnacht af, maar het blijft hard waaien. Een en ander zijn nog voorspellingen, hou weer.nl in de gaten voor updates.