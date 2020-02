Expositie van Cees Eykelenboom opent morgen in De Wissel

Schiedam - De Vlaardingse kunstenaar Cees Eykelenboom exposeert tot en met 1 april met abstracte schilderijen en tekeningen die, zo zegt hij, een abstracte weergave zijn van de beleving van de hectische tijd waarin we leven. Een kleurrijke, geordende chaos als cartografische weergave van het metafysische waarnemen. Een zoektocht naar een eigen handschrift als een optekening in de tijd met nieuwe vormen waarbij grillige lijnvoering en ongenuanceerd kleurgebruik de boventoon voeren. Bij de tekeningen krijgt de kijker het gevoel in organische landschappen te dwalen als in een archetypische beleving van het onderbewuste.



Cees Eykelenboom heeft zijn opleiding genoten aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag en heeft gewerkt tot 2004 als grafisch ontwerper. Daarna heeft hij zich toegelegd als beeldend kunstenaar in schilder- en tekenkunst in uiteenlopende onderwerpen. Een breed scala aan disciplines, stijlen en samenwerkingsverbanden met anderen waarbij de telkens veranderende samenleving het thema vormt voor zijn inspiratie. Zo kan Cees een multidisciplinair kunstenaar worden genoemd die de uitdaging ziet in het ontwikkelen van diverse technieken en methoden om kunst te creëren.

De Wissel is open op woensdag-, donderdag-, vrijdag en zondagmiddag

van 14.00 tot 16.00 uur.

Broersveld 123b in Schiedam.

Opening vrijdag 7 februari vanaf 16.15 uur