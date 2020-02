Vrouw gewond geraakt na aanrijding in Schiedam

Schiedam - Op de kruising Ringersstraat / Van Heekstraat zijn vrijdagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een van de voertuigen is vervolgens tegen een lantaarnpaal tot stilstand gekomen.



Bij het ongeval raakte een vrouw gewond en is door medisch personeel onderzocht. Zij is naar het ziekenhuis vervoerd. Beide voertuigen hebben door de aanrijding aanzienlijke schade opgelopen. Deze zijn per takelwagen afgevoerd. Het bergingsbedrijf 112 autoberging heeft een uitruklocatie in dezelfde straat, en was snel ter plaatse.