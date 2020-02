Stedelijk Museum Schiedam krijgt eenmalige schenking van 400.000 euro dankzij BankGiro Loterij

Schiedam - Het Stedelijk Museum Schiedam heeft woensdagavond tijdens het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij € 400.000 gekregen. Daarmee kan het museum een kunstenaar opdracht geven voor een metamorfose van het monumentale plein voor het museum. Het is ook bedoeld voor de financiering van het Diorama Schiedam. Daarbij beleef je de geschiedenis van de stad.



'Dankzij deze geweldige schenking kunnen het museumplein en de omgeving uitgroeien tot een magneet in de stad', zegt directeur Deirdre Carasso. 'Ook geeft het ons de mogelijkheid een permanente presentatie over de geschiedenis van Schiedam maken. Daarmee gaan lang gekoesterde dromen in vervulling en kan het museum verder groeien.' Vorig jaar won het Stedelijk Museum Schiedam de BankGiro Loterij Museumprijs en kwamen er 71.000 bezoekers, 34% meer dan het jaar ervoor.



Ontmoetingsplek

Welke kunstenaar de opdracht krijgt wordt dit jaar bekend. Hij of zij zal voor een spectaculaire artistieke ingreep zorgen die van het museum een plek maakt waar iedereen graag komt. De ingang ligt nu verscholen achter statige hekken en gevels. De metamorfose geeft het museum meer smoel, verlaagt de drempel voor Schiedammers en maakt van het plein een ontmoetingsplek.



Geschiedenis

Een deel van de schenking gebruikt het museum voor de komst van een hedendaags diorama. Er komen een soort etalages met momenten uit de geschiedenis, zo 'echt' mogelijk nagebootst. Die verhalen komen uit de stad Schiedam en laten zien hoe de wereldgeschiedenis zijn weerslag heeft op de levens van iedereen. Bij deze presentatie krijg je als bezoeker het gevoel in een andere wereld te stappen. Zo kunnen alle Schiedammers en andere bezoekers straks in het museum leren wat we in 2025 samen vieren: het 750-jarig bestaan van de stad.