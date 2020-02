Schiedamse werkzoekenden schrijven liefdesbrieven aan werkgevers op Valentijnsdag

SCHIEDAM - Op 14 februari is het Valentijnsdag. Het moment om een 'geheime liefde' een liefdesverklaring te sturen. Laat die 'geheime liefde' nu eens de ideale werkgever zijn. JobOn, de landelijke community voor werkzoekenden, biedt hier de oplossing voor. In Schiedam gaan werkzoekenden tijdens de workshop 'JobOn Date' aan de slag met het schrijven van liefdesbrieven aan hun ideale werkgever. Doel is organ saties te overtuigen dat zij als werkzoekende de perfecte match zijn.



Tijdens de workshop schrijven werkzoekenden uit de regio Schiedam op een ludieke manier een liefdesbrief. Via deze 'liefdesbetuiging' komen kandidaten in beeld bij hun ideale werkgever. In twee uur tijd schrijven deelnemers een originele brief die zal opvallen en waarin ze een werkgever vragen om vrijblijvend kennis te maken tijdens een 'date'. Aan het eind van de workshop deelt iedereen zijn of haar brief via social media, stuurt de brief op of brengt de brief persoonlijk langs bij de werkgever.

'Tegenwoordig moet je opvallen'

Vanuit Schiedam is Robbert Getrouw de eventmanager vanuit JobOn. Hij hoopt met deze workshop veel werkzoekenden in Schiedam uit te dagen om dit moment op deze dag te benutten. Getrouw: "Het is belangrijk om op te vallen en eruit te springen als je een baan zoekt, want er zijn nog genoeg andere werkzoekenden. Deze workshop biedt kansen om het eens heel anders aan te pakken."

Werkzoekenden pak je kans!

Aanmelden voor de workshop 'JobOn Date' is nog mogelijk. De workshop vindt plaats op vrijdag 14 februari van 10.00 tot 12.00 uur in Wijkhuis Schiedam Oost, Boerhaavelaan 79 te Schiedam. Deelname is gratis, maar aanmelden is een vereiste en kan via https://www.debroekriem.nl/event/jobon-date/

Bij JobOn organiseren baanzoekers netwerkbijeenkomsten, workshops en online trainingen voor iedereen die een nieuwe baan zoekt. Petra van der Vlugt, projectmanager bij JobOn: "Netwerken is bij ons een belangrijk thema, want tegenwoordig worden de meeste banen via netwerken gevonden. Met deze workshops creëren we via een ludieke manier kansen voor werkzoekenden om in contact te komen met werkgevers". Op 14 februari zijn er op 10 plekken in Nederland workshops van JobOn.

Over JobOn

JobOn (voorheen DeBroekriem) lanceert op deze dag ook haar nieuwe website www.jobon.nl. JobOn is de landelijke community voor werkzoekenden en organiseert netwerkbijeenkomsten, workshops en online trainingen voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan. De events zijn gericht op het vinden van een passende baan, het vergroten van sollicitatievaardigheden en netwerken.

hop vindt plaats op vrijdag 14 februari van 10.00 tot 12.00 uur in Wijkhuis Schiedam Oost, Boerhaavelaan 79 te Schiedam. Deelname is gratis, maar aanmelden is een vereiste en kan via https://www.debroekriem.nl/event/jobon-date/

Netwerken belangrijk thema bij JobOn

Bij JobOn organiseren baanzoekers netwerkbijeenkomsten, workshops en online trainingen voor iedereen die een nieuwe baan zoekt. Petra van der Vlugt, projectmanager bij JobOn: "Netwerken is bij ons een belangrijk thema, want tegenwoordig worden de meeste banen via netwerken gevonden. Met deze workshops creëren we via een ludieke manier kansen voor werkzoekenden om in contact te komen met werkgevers". Op 14 februari zijn er op 10 plekken in Nederland workshops van JobOn.

Over JobOn

JobOn (voorheen DeBroekriem) lanceert op deze dag ook haar nieuwe website www.jobon.nl. JobOn is de landelijke community voor werkzoekenden en organiseert netwerkbijeenkomsten, workshops en online trainingen voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan. De events zijn gericht op het vinden van een passende baan, het vergroten van sollicitatievaardigheden en netwerken.