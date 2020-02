ventura na sterke start in middenmoot maar er is geen vrouw overboord

SCHIEDAM – De competitiestart was veelbelovend. Ventura's handbalsters meldden zich in de top en leken voor het kampioenschap te gaan. Leken. Want gaandeweg zakte het naar de middenmoot.



Geen vrouw overboord, oordeelt routinier Roos Lockhorst. Ze beschouwt dit seizoen, door het inpassen van jongere speelsters, als een opbouwjaar. "Dan speel je niet altijd goede wedstrijden en verlies je soms, omdat we als collectief samen meer ervaring moeten opdoen, onnodig wedstrijden."

Wel voegt ze er aan toe, dat de groep goed bezig. "Leopold (Fussom, de trainer, red.) is een strenge, visievolle trainer, die ons, en zelfs ik, op alle gebieden veel te leren heeft. We weten nog niet of hij volgend seizoen blijft, maar hopen van wel." Zaterdag won Ventura, na een slotfase die veel weg had van een thriller, met 22-21 van Westlandia. "Die punten hadden we hard nodig. Ik ga er hoe dan ook van uit, dat we ons ruim handhaven."