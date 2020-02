Gemeente Schiedam gooit de deuren open!

Schiedam - Op zaterdag 15 februari zijn de deuren van het Stadskantoor open. Het gemeentebestuur heet iedereen welkom die eens achter de schermen wil komen kijken. Bezoekers krijgen een rondleiding, waarbij ze ook kunnen genieten van het uitzicht vanaf de 14e verdieping. Er zijn lezingen in het kader van 75 jaar vrijheid en democratie en ook het team van de Stadsvisie is er.



Leden van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders heten iedereen welkom om op zaterdag 15 februari naar het Open Huis van de gemeente Schiedam te komen. Zij verzorgen rondleidingen door het Stadskantoor. Bezoekers komen zo in de Aleidazaal, waar de gemeenteraad altijd vergadert, en op de 'bestuursvleugel' waar onder andere de werkkamer van de burgemeester is. Verder is er altijd veel belangstelling voor een bezoek aan de 14de verdieping. Het Stadskantoor is een van de hoogste gebouwen van de stad. Dat levert dus een prachtig uitzicht op over Schiedam en wijde omgeving.

Waarover beslist de gemeenteraad? En wat burgemeester en wethouders precies? Wie meer wil weten of het werk van het gemeentebestuur is van harte welkom. Verder is het team van de Stadsvisie de hele middag aanwezig. Zij nodigen bezoekers uit mee te denken over de toekomst van Schiedam.

Op de begane grond staat de koffie klaar. De mobiele wijktafel is aanwezig voor alle vragen over de Schiedamse wijken. Het Servicepunt Particuliere Woningverbetering vertelt alles over woningverbetering.

75 jaar vrijheid en democratie

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Het jaar 2020 staat daarom in het teken van 75 vrijheid en democratie. Het Gemeentearchief verzorgt een presentatie over 75 jaar vrijheid en democratie en geeft een lezing over Hongerkinderen. In de Hongerwinter bracht men kinderen onder bij families in delen van het land waar voldoende voedsel was.

Het Open Huis van de gemeente Schiedam vindt plaats op zaterdag 15 februari van 12.00 tot 16.00 uur.