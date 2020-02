Jubileumexpositie De Blauwe Maendagh in Jenevermuseum

Schiedam - Schilderscollectief De Blauwe Maendagh exposeert vanaf 15 februari tot en met 15 maart in het Jenevermuseum Schiedam. De groep is 25 jaar geleden opgericht en organiseerde hier in 1998 haar eerste tentoonstelling. Vele exposities, in en buiten Schiedam, volgden.



Het gezelschap bestaat uit een aantal "vrije-tijdsschilders" die maandelijks bijeenkomen in het Natuurcentrum De Boshoek in Schiedam om gezamenlijk te werken onder supervisie van een beeldend kunstenaar. Doel is het bereiken van een zo hoog en gevarieerd mogelijk kwaliteitsniveau. De schilder-sessies zijn gebaseerd op een werkidee dat wordt ingeleid door de gastdocent, iedere maand een andere. De leden van De Blauwe Maendagh verwerken deze inbreng dan op een specifieke eigen manier tot een schilderij. Voor deze jubileumtentoonstelling was de begeleidend kunstenaar Karin de Visser, en de geëxposeerde schilderijen zijn gebaseerd op het thema jenever/het Jenevermuseum. Het resultaat, 11 verrassende kunstwerken, mag er zijn.

Eén van de exposanten, mede-oprichter Siem Rosman (88), oud-gemeenteraadslid van Schiedam: "Destijds was het idee om met uiteenlopende visies op kunst kennis te maken en verschillende technieken te leren. Onbevangen ideevorming speelde daarbij een rol. Op deze manier zijn in de loop der jaren veel stijlen en werkwijzen de revue gepasseerd. Het gezelschap heeft experimenten nooit geschuwd. Tussen de leden onderling, en met de diverse docenten, is een groot vertrouwen gegroeid. Een aantal van hen kwam graag terug. Naast de vele groepstentoonstellingen exposeren sommige leden ook individueel."

Het museum is geopend dinsdag t/m zondag 11.00 uur tot 17.00 uur. De expositie wordt gehouden in de Melcherszaal.