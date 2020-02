'Herrie in de (Wilton)haven'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! Bart Bos maakte een fabelachtige foto op een bekende plek en schreef er het volgende bij:



'Het is wellicht één van de meest gefotografeerde plekjes van Schiedam, maar tevens het meest verguisde plekje in verband met klachten over geluidshinder, de Wiltonhaven. Schiedammers en dan met name omwonenden, hebben in de loop der jaren een haat-liefde relatie ontwikkeld met de Wiltonhaven en de bijbehorende industrie. Herrie en stank, omwonenden zijn het vaak zat.

'Trots, dat moeten we wel zijn op de bedrijven die daar zijn gevestigd zoals Huisman, Damen en het iets verderop liggende Mammoet. Bedrijven die ons kleine stadje letterlijk op de kaart hebben gezet door miljoenenopdrachten van over de gehele wereld. Trots op de geschiedenis van de haven door Wilton die er jaren was gehuisvest. In het verlengde van de haven is nog de villa van Wilton te spotten, een overblijfsel uit die gouden jaren.

'De overlast, dat blijft een probleem waar omwonenden mee leven, of moeten leren leven, een miljoenenbedrijf de stad uit jagen is tenslotte geen optie. Zijn de klachten overdreven, daar kan en wil ik niet over oordelen. Als import Gorzenees moest ik jaren geleden wennen aan de werk geluiden vanuit de haven aan de Gustoweg en Wilhelminahaven. Bij een open raam dringen de geluiden in de stilte van de nacht nog steeds de slaapkamer binnen, ik ben er inmiddels gewend aan geraakt. Maar het gezegde dat alles went gaat niet voor iedereen op. Persoonlijk hou ik van de afwisselende industriële gezichten in de Wiltonhaven, met name in de overlastgevende avonduren lijkt het met alle lichtjes bijna kerstmis, maar ik ben dan ook slechts een passant met een camera.'