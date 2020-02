Johanna Robberegt-van Bergem is 100 jaar jong!

Schiedam - Mevrouw Johanna (Jo) Robberegt-van Bergem werd 28 januari 1920 geboren in Rotterdam. Op 28 januari 2020 reed ze met haar scootmobiel op de tweede etage in Frankeland de versierde huiskamer binnen. Daar werd ze van harte toegezongen door familieleden, personeel en medebewoners: 'Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien dat is ZIJ!'



(door Kathy Huitema)

Mevrouw Robberegt werd er zelf vrolijk van, klapte en zong mee en zei: 'Mooi hoor, dat ik 100 ben geworden!' Medebewoners feliciteren de eeuwelinge. Meneer Cor komt binnen met z'n pet op. Hij schudt de jarige de hand en zegt: 'U bent vandaag 100 jaar geworden, daar neem ik mijn petje voor af!' Daarna eet hij met smaak, net als alle andere genodigden het gebakje met de tekst: 100 jaar.

Hoera! Mevrouw Robberegt geniet een goede gezondheid. Bij goed weer is ze het liefst buiten. Een rondje maken in haar scootmobiel. Bij slecht weer blijft ze binnen. Ze leest graag de boeken die haar vanuit de bibliotheek worden aangereikt. Mevrouw Robberegt: 'Op dit moment lees ik 'Oma doet het weer'. Daar komen tafereeltjes in voor waar ik steeds van in de lach schiet.'

Op woensdag gaat ze trouw naar de kookclub, zegt de nog altijd kwieke honderdjarige: 'We koken en bakken de lekkerste recepten, we drinken een wijntje vooraf en daarna eten we met smaak alles zelf op.' In verband met zijn drukke agenda bracht burgemeester Cor Lamers mevrouw Robberegt donderdagmiddag 30 januari jl. een verlaat verjaardagsbezoek. Mevrouw Robberegt was heel erg te spreken over het bezoek van de Schiedamse burgervader en vereerd met de visite. 'Wat is onze burgemeester een lieve, aardige man. Wat een eer dat hij mij persoonlijk kwam feliciteren.'