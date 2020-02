Sperwer in de tuin

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! Wilma van Holten genoot van een mooie vogel in de tuin van een vriendin.



'In de winter komen er nogal eens sperwers op bezoek in de tuinen, op zoek naar een lekker hapje vogel of muizen. Het lijkt wel of ze weten dat er in de winter meer vogels naar de tuinen trekken. Veel mensen zorgen voor vogelvoer. Dit prachtige mannetje sperwer heb ik gefotografeerd bij een vriendin in de tuin. Ik vond het geweldig om deze vogel van zo dichtbij te zien.'