Schiedammer Raymond de Romph naar Excelsior'20: 'Tijd voor nieuwe uitdaging'

Schiedam – "Een goede match", noemt voetbalvoorzitter Zoran Nikolic de komst van Raymond de Romph naar Excelsior'20. Dat hij nu nog de regie voert bij de hoofdmacht van 'concurrent' VFC wordt in Thurlede eerder als een plus dan als bezwaar gezien.



(door Gerard S. Verver)

Schiedammer De Romph ("het werd tijd voor een nieuwe uitdaging") had de 100-jarige op zijn bucketlist staan. "Dat was gelukkig wederzijds", merkt hij op. "Excelsior stond al lange tijd op mijn lijstje en ik ben blij, dat dat ook bij hen het geval was. Het is een mooie club, een beetje vergelijkbaar met VFC. Met jongens, die het moeten hebben van de mouwen opstropen. Van niet lullen maar poetsen. Daar houd ik wel van." Hij lost er Henk de Zeeuw af, die al na een jaar de handdoek gooit, omdat er, zoals de Westlander en de clubleiding stelden, "een verschil van mening was over de visie op de lange termijn." De Romph heeft daar geen boodschap aan. "Als ik de mensen moet geloven, die er rondlopen en daar veel meer kijk op hebben dan ik nu nog even heb, komen er vanuit de jeugd een paar goede lichtingen aan. Daar zullen we gebruik van gaan maken." En dan is er 22 maart nog eerst wel even de confrontatie tussen wit-zwart en geel-zwart. "Prachtig toch. Ze voetballen niet voor mij of tegen mij. Ze willen winnen. Het zijn altijd wedstrijdjes op het scherpst van de snede. En dat zal dan vast ook zo zijn."