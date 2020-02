Nexus in lastig parket, winst is nu de opdracht

SCHIEDAM – Drie achtereenvolgende nederlagen en een gelijkspel hebben Nexus in een lastig parket gebracht. De korfballers leverden hun positie in de kopgroep in voor de degradatiezone.



"Tegen Ondo, de koploper, was verlies een beetje ingecalculeerd. Een week later tegen Erasmus hadden we een offday en bij Korbis was het net-niet", bekijkt coach Bertjan Bron deze serie. Komt bij, dat de tweedeklasser het ook moet stellen zonder de geblesseerde geraakte Suthes Balasooriyan. Zaterdag reist Nexus naar Vlissingen voor de uitbeurt tegen Atlas.

Winnen is de opdracht. "Lukt dat dan zijn we zo goed als veilig. Dat legt zeker een extra druk op die wedstrijd. Maar Atlas ziet ons als een te vrezen tegenstander. Daar moeten we dan maar van profiteren."