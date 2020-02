Mijnenjager Zr. Ms. Schiedam komt 'thuis' en iedereen kan aan boord!

Schiedam - De gemeente laat weten dat de mijnenjager Zr. Ms. Schiedam op zaterdag 8 februari aanmeert aan het Hoofdplein (Maasboulevard) en daar het weekend zal blijven. Het schip komt rond 10.00 uur aan.



Wat het nog leuker maakt is dat het schip opengesteld wordt voor publiek op zaterdag 8 februari van 13.00 tot 17.00 uur. Iedereen is dan welkom om aan boord een kijkje te komen nemen. Maandagochtend vroeg vertrekt 'De Schiedam weer.

De Zr. Ms. Schiedam is een van de mijnenjagers van de marine. Deze schepen maken deel uit van de Alkmaarklasse. Dat het schip vernoemd is naar Schiedam is niet zo heel vreemd. Het is binnen de marine een oude traditie om schepen te vernoemen naar steden. Grote steden geven hun naam aan grote schepen, zoals Zr. Ms. Rotterdam en Zr. Ms. Amsterdam (2014 uit dienst gesteld). Mijnenjagers en vroeger de mijnenvegers, worden veelal vernoemd naar middelgrote of kleine steden.