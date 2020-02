Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! Onze trouwe inzender Bart Bos‎ gaat dit keer terug naar z'n geboortegrond in Schiedam West.



'Geboren in west dwaal ik nog weleens uit nostalgie door mijn geboortenest, kijkende of alles nog lijkt op mijn herinneringen. Natuurlijk lijkt niet meer na een halve eeuw, dat kan bijna niet anders. Mijn geboortehuis in de Mariastraat, in de volksmond om onbekende redenen ook wel bekend als Mariakeet, heeft al vele jaren geleden kennis gemaakt met de sloophamer en vervangen door ongezellig ogende appartementencomplexen. Maar niet alle herinneringen zijn met de grond gelijkgemaakt. In het gedeelte vanaf de Nieuwe Haven zijn nog enkele kleine plekjes bewaard gebleven zoals het pand "De Vriendschap", vernoemd naar de niet meer bestaande Vriendschapsstraat of vice versa.

De vraag wat er ooit gevestigd was levert een diversiteit aan antwoorden op variërende van groenteboer en branderij tot huidenfabriek en smederij. Wat het ook was, wie er even stilstaat merkt al snel wat het heden ten dage is door de in en uitvliegende duiven, een monumentale duiventil.

Door jarenlange leegstand en verloedering van het pand ontbreken, naast een groot aantal dakpannen, de ramen van de zolderverdieping. Tientallen duiven hadden dit al snel door en sloten "vriendschap" voor het leven in de loftwoning. Of de buurt ook zo blij is met die vriendschappen, dat antwoord blijft open. En hoe lieflijk de grijze krakers ook regelmatig zitten te koeren op de nok van het steeds verder inzakkende dak, een monumentaal gebouw verdient toch beter dan onder gescheten te worden op haar oude dag!'