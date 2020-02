Bibliotheek Schiedam viert eeuwfeest met sprookjes, Annie M.G. Smidt, kinderboekenfestival en meer!

Schiedam - De maand maart staat bij de Bibliotheek Schiedam helemaal in het teken van de viering van het 100-jarig jubileum. Op de website www.100jaaropen.nl is het volledige feestprogramma terug te vinden die de bibliotheek heeft samengesteld voor alle Schiedammers. Zo is er een kinderboekenfilmfestival, een familieprogramma met sprookjes en kabouters, een Sing-Along met liedjes van Annie M.G. Smidt en een spetterend eindfeest in de Grote- of Sint Janskerk.



Op 3 maart neemt burgemeester Lamers een speciaal jubileumboek in ontvangst, waarin de geschiedenis van de openbare leeszaal uitgebreid door Hans van der Sloot wordt beschreven. Ook verlenen bekende auteurs als Maarten 't Hart en Nico Dijkshoorn hun medewerking aan deze speciale uitgave.

Vervolgens starten er veel programma-onderdelen waarbij het draait om het thema boek. Zo is er in de Korenbeurs een doorlopende tentoonstelling over wat de bibliotheek betekent voor de Schiedammer en een speciale editie van het Schrijfcafé. Op donderdagavond 19 maart kunnen belangstellenden een literaire kroegentocht houden in de Schiedamse binnenstad onder de noemer Schrijvers aan de toog. Schrijvers als Eva Hoeke, Liesbeth Mende, Nico Dijkshoorn en Marcel van Roosmalen nemen plaats aan de bar, aan een tafel of op een kleine verhoging en leest voor uit zijn of haar werk. Dat kan een column, een gedicht of een kort verhaal zijn. Ongedwongen en min of meer als een verrassing vinden deze optredens plaats in o.a. Café Sjiek, Café Kennis, Café 't Anker, Lucas Drinkwinkel, Záálig, 1714, Samba Y Fado, De Beurs, Césant, Jeneverie 't Spul, Tapperij Het Weeshuis, Wijning, Wijn & Beleving en Grand Café Babbels.

De zaterdag erna (21 maart) is het de beurt aan verfilmingen van kinderboeken in Wenneker Cinema. Je kunt kiezen uit maar liefst 6 films; van Iep tot Fantastic Beasts. Ook is een deel van de cast aanwezig van de Nederlandse VPRO tv-serie De regels van Floor. Altijd leuk voor de fans!

Verder nog op het programma een Sing-Along onder leiding van Gijs van Rijn (22 maart) en een en speciale editie van het Literair café. Op donderdag 26 maart wordt historicus Annejet van der Zijl door Gijs Groenteman in de oude bibliotheek-locatie (Lange Haven 131) ondervraagd over Annie M.G. Smidt, over wie ze in 2002 een biografie schreef. In de Korenbeurs zal tegelijkertijd de band met Schiedamse roots Ocobar zangeres Ricky Koole laten schitteren terwijl ze typische Annie M.G. Smidt-liedjes ten gehore brengt. Voor de kleintjes onder ons is er nog een leuke muzikale vertelling over Peter en de Wolf in de Korenbeurs op de laatste zondag in maart.

En we eindigen de maand maart uiteindelijk met een spetterend bal. Op zaterdag 28 maart organiseert de bibliotheek in de Grote- of Sint Janskerk een feest met allure voor alle Schiedammers. Denk aan live-acts, dj's en een artiest van naam, die er een spectaculaire show van maken. De kaartverkoop start binnenkort via de website www.100jaaropen.nl.